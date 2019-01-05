Takvim 5 Ocak 2017’yi gösteriyor.

PKK’lı teröristler, İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli Şahinler Timi’nde görev yapan Fethi Sekin ise adliyeye ve emniyet müdürlüğüne ait araçların hepsini tanıyordu. Tecrübesi ve dikkati sayesinde yaklaşan yabancı araç dikkatini çekti.

Şüphelendiği aracı durdurdu, içindeki silahlı kişileri fark etti. Bir an bile düşünmeden silahını çekti kahraman polis. Araçtan inen teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini etkisiz hale getirdi.

Diğerinin peşine düştü, mermisi bitene kadar çatıştı. Aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu…

Onlarca hayatın kararmasına engel oldu

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü.

Canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtardı 3 çocuk babası Fethi Sekin. Memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

Adıyla yaşatılıyor

Cesareti ve fedakarlığıyla gönüllerde taht kuran şehit polis Fethi Sekin, kahramanlığın sembolü oldu. Saldırıdan sonra birçok İzmirli adliyeye gelerek, Türk bayraklarıyla teröre karşı birlik mesajı verdi.

Saldırı ve çatışmanın yaşandığı, daha sonra Sekin'in adının verildiği İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yerlerinin sahipleri de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astı. Milyonlarca insan sosyal medya paylaşımlarıyla duygularını dile getirdi, "#FethiSekin" ve "#Kahramanımız" başlıklı mesajlarla teröre lanet okudu.

Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti. Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul, hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı.

Patlamanın yaşandığı İzmir adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Şehit Polis Fethi Sekin" olarak değiştirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin" adını aldı.

Kaynak: AA, TRT Haber