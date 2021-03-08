Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aktop, 2021 yılı ocak ayından itibaren 21’i büyük, 62’si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyonda 143 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Aktop, açıklamasını şöyle sürdürdü;

10 Şubat 2021 tarihinde PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak kuzeyi Gara’da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, icra ettiğimiz Pençe Kartal-2 Harekâtı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur.

Harekât boyunca 4’ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi’nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak, Pençe-Kartal 2 Harekâtı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir.

Irak’ta NATO kapsamında askerî eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerimiz 25 Ocak’tan itibaren 25 personelimiz ile devam etmektedir.

Ayrıca, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla ortak eğitim ve tatbikatlar ile bilgi ve tecrübe paylaşımı planlanmaktadır.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliği ile ilgili olarak, 2021 yılının başından itibaren, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 13.244 şahıs yakalanmış, 66.651 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 13’ü FETÖ olmak üzere toplam 55 terör örgütü mensubu yakalanmıştır.

İcra edilen operasyonlar neticesinde; 10.866 karton sigara, 31 kg uyuşturucu, 17.500 adet ilaç ve 245 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Suriye

Suriye Harekât Alanlarında ise; tesis edilen barış ve güvenlik ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin varlığı sonlandırılana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu kapsamda, Suriye Harekât Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dâhil olmak üzere 2021 yılında 320 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

'14 hastane, 13 mobil sağlık biriminde 2,5 milyondan fazla Suriyeliye hizmet verildi'

Suriye’de hayatın normalleşmesi maksadıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmaları kapsamında; 14 hastane, 13 mobil sağlık birimi yapımı sağlanarak 2,5 milyondan fazla Suriyeliye sağlık hizmeti verilmiş; 1.253 okulun onarım ve inşası ile yaklaşık 300.000 öğrencinin eğitim ve öğretime devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca, 486 cami ve 7 kilisenin onarım faaliyetleri tamamlanmıştır.

Türkiye, garantör ülke olarak İdlib’de, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Azerbaycan

Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak; Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla kurulan ve 30 Ocak 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayan Türkiye -Rusya Federasyonu Ortak Merkezi’nde ateşkesin kalıcı olmasına, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile ikili askerî ilişkiler kapsamında 2020 yılı içerisinde iki ortak tatbikat, 2021 yılında da Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla Kış-2021 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.

Libya meşru hükümetine destek

Libya’daki faaliyetlerimizle ilgili olarak; Libya’da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak söz konusu meşru hükümetin davetine istinaden, askerî eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

'Sismik Araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlanmaktadır'

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin, deniz yetki alanımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetki verdiği alanlarda, teknik ve bilimsel araştırma faaliyetlerine deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızın refakat ve kontrolünde programa uygun olarak devam edilmektedir.

Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından; Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Karadeniz’de Fatih sondaj gemimiz ile DENAR-2 ve OCEANIC Sismik Araştırma gemilerine refakat ve koruma sağlanmaktadır.

"Türkiye NATO’ya en çok katkı veren ülkeler arasında ilk 5’tedir"

Türkiye, NATO’ya kuvvet katkısında birinci, komuta yapısı dahil NATO misyon, operasyon ve karargahlarına yaklaşık 3.000 personelle iştirak ederek NATO’ya en çok katkı veren ülkeler arasında ilk 5’tedir. Ayrıca, ortak bütçeye en fazla katkı sağlayan ilk sekiz ülke arasındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecine rağmen NATO’ya karşı üzerine düşen taahhütlerini 69 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da eksiksiz yerine getirmeye devam edecek ve kesintisiz katkısını sürdürecektir.