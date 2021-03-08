Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili kaza kırım ekibinin ön raporuna ilişkin ilk tespitler açıklandı.



Olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, kazanın oluş şekli anlatıldı.

Denetleme programı vardı

Bu tespitlere göre 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunacaktı. 4 Mart’ta Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlandı.

07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başladı



4 Mart sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edildi. 1’inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başladı.

Muş uçuşu hava şartları nedeniyle Bingöl’e yönlendirildi



İntikal sırasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametine uçuşa devam edildi. 09.23’te helikopter Bingöl’e indi.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

13.55’te hava koşulları değerlendirilip Tatvan uçuşu başladı



Tatvan bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklendi. Hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapıldı.

14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile bulut içine girildi



Uçuşun Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz gerçekleştirildi. Ancak saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasının ardından 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşıldı ve bulut içine girildi. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verildi. Ancak saat 14.41’de kaza kırım meydana geldi.

Arama kurtarma anında başlatıldı



MSB’den yapılan açıklamada, 14.40’ta Tatvan’a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımları ile arama-kurtarma faaliyetlerinin derhal başlatıldığı belirtildi.

Enkaz köyün 1 kilometre kuzeyinde bulundu



Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan merkezin 7 kilometre kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 kilometre kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşıldı. 9 şehit ile 4 yaralı hastanelere kaldırıldı. 4 yaralı askerden 2’si de hastanede şehit oldu.

Kaza helikopter kaynaklı değil

Kazayla ilgili değerlendirmede helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımının mevzuata uygun olarak zamanında yapıldığı belirtildi. Helikoptere hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığına dikkat çekildi. Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kaldığı ve bir anda yer görüş şartlarının kaybedilmesi sonucu kazanın meydana geldiği anlatıldı.



Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 ayrı can kayıplı kaza meydana geldiği bu kazaların hiçbirinin nedeninin helikopter kaynaklı olmadığı vurgulandı.

Cougar tipi helikopterden kaynaklı kaza yok



TSK envanterinde Cougar tipi 50 helikopter bulunuyor. Bunlardan 30’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 20’si de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımında.

Helikopterler envantere girdikleri 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150 bin saat uçtu. Mevcut mevzuata göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıl. Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabiliyor.

