Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İçinde bulunduğumuz mübarek 3 aylarımızı ve çarşamba günü idrak edeceğimiz Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Kongremiz, ülkemiz, milletimiz, hanım kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Lütfiye Selva Çam kardeşimize görevlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra milletvekilimiz olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir kardeşimize de şimdiden başarılar diliyorum. Yeni dönemde Ayşe Keşir kardeşimizle kadın kollarımızın faaliyetlerini daha ileri noktaya taşıyacağız.

"Siyasete kadın nezaketini katan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum"

Kurulduğu günden beri partimizin çatısı altında ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kadın kollarımızda, partimize emek vermiş olup da bugün artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Siyasete kadın nezaketini katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

Kadın kollarımız geçtiğimiz 19 yıldaki birikimiyle sadece seçimlerde kapı kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Nitekim bugün Meclis'te kadın milletvekillerimizin büyük bölümü, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i şu karşımda gördüğünüz okulda yetişmiştir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, yeri geldiğinde tankların önüne geçip darbecilere direnen kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Hamdolsun bugüne kadar kazandığımız tüm başarılarımızı yaptığımız tüm hizmetleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik.

"Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon"

Hayata geçirdiğimiz reformlarla kızlarımızın önünü sinsice kesenlere hep birlikte cevap verdik. Yeri geldi buradaki birçok hanım kardeşimizin üniversitelere girmek isterken önleri kesilmedi mi? Şu anda içimizde üniversite kapılarından geri çevrilen birçok hanım kardeşimiz var. Geri çevrilenler söke söke o üniversiteleri bitirdiler. Hem Meclis'te hem de kamuda kadın sayısını her alanda artırdık.

Kamuoyu önünde kadının adını kullanan geri planda istismar eden anlayışı bu mücadeleyle hem deşifre ettik hem gerilettik. Dürüst olmadıkları için milletimiz bunlara iktidar vermedi, vermeyecek.

Türkiye'nin en çok üyeye, en çalışkan kadrolarına sahip kadın kolları teşkilatına sahip bulunmakla gurur duyuyorum. Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracağız.

Meclis'te kadına şiddete karşı yeni komisyon oluşturulacak

Kadın kollarımızı kurarken niyetimiz ülkemizdeki tüm kadınlarımıza ulaşmaktı. Çünkü bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur. Ne diyor Neşet Ertaş, "Kadınlar insandır, biz erkekler ise insanoğlu".

(Kadına şiddet) Şimdi Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz. Kadına sırf cinsiyetinden dolayı eziyetin izahı olamaz. Kadını anne, eş, evlat velhasıl insan olmaktan çıkarıp köksüz, ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kalkanların oyununa gelmeyeceğiz.

#SONDAKİKA

[Kadına yönelik şiddet] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis’te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz.https://t.co/W7Izb8MYBB pic.twitter.com/XAIQdb0MOB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2021

Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir.

"Önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır"

Ülkemizde Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Kadın hukukunun korunması konusunda çok önemli adımlar attık. Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır. Aile içi iletişim ne kadar güçlü olursa özlediğimiz nesilleri yetiştirme imkanımız o derece artacaktır. Ama asıl görev bizlere, bilhassa da siz kadınlara düşüyor. Her birimiz kendi ailemizde ağzımızdan çıkan her sözle başlayıp tüm davranışlarımızla evlatlarımıza örnek olacağız ki özlediğimiz nesilleri yetiştirelim.

Biz, madden ve manen sağlıklı fertlerden oluşan, insan olarak sorumluluklarının, kul olarak görevlerinin bilincinde, güçlü ve özgün, kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Aile içi iletişim ne kadar güçlü olursa özlediğimiz nesilleri yetiştirme imkanımız o derece artacaktır.

"HDP'nin yanında mısınız, karşısında mısınız?"

Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet, aile, ülke ve millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işaretidir.

(Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet) Ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salması, karşılık bulmasıdır. Milli bünyemizi güçlendirmeden, manevi temellerimizi sağlamlaştırmadan küresel liderlik hedeflerine ulaşamayız.

Evlatlarınız terör örgütü tarafından sizden çalınmışsa bu acının tarifi hiç mümkün değildir. Diyarbakır anneleri işte bu acıyla çocuklarını, kendilerinden çalanların kapılarına dayanıp, aileleri ile birlikte 'verin evlatlarımızı' diye eyleme başlayan kadınlarımızdır. Diyarbakır anneleri, birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de gereken cevabı vermiştir. Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız.

(CHP'ye eleştiri) HDP'nin yanında mısınız, karşısında mısınız? Açıkça söyleyin. Terör örgütünün mensuplarıyla beraber yürüyeceksin, 'Bizim onlarla ilgimiz, alakamız yok' diyeceksin. Kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Terör örgütüyle arasına mesafe koymayı başaramayan veya bunu istemeyen parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız.

(Kılıçdaroğlu'nun aşı açıklaması) Muhalefetin iddiası utanmazlık, dünya aşı bulamıyor.

2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatı sürdürecek.