İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden kadın siyasetçilerin Kadınlar Günü'nü kutladı.

İmamoğlu, mesajında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketledi, kutlamayı iki isim üzerinden yaptı. Bu mesajın ardından Millet İttifakı'nda HDP tartışması çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

Akşener ve Buldan isimlerini aynı mesajda yan yana getirmesine, İyi Partililer sert tepki gösterdi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 'şehit anneleri' vurgusu yaparak İmamoğlu'na tepkisini gösterdi, HDP'nin cinayet şebekesi PKK'ya olan mesafesizliğine dikkat çekti.

"HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum."

Akşener'den cevap geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan Meral Akşener, "Hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Yavuz Ağıralioğlu'nun tutumu kendi bakış açılarını, görüşlerini ortaya koyan hürriyetçilik içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi, ben de saygı duyuyorum" dedi.

''Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İyi Partili üyesi Ali Kıdık da seçim ittifakının çerçevesine vurgu yaptı, ''Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık'' dedi.

Diğer partilerden de tepki geldi

İmamoğlu'nun mesajına diğer partilerden de tepki yağdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İmamoğlu'nun 8 Mart'ı suç ortaklığının ilanı için bahane bildiğini söyledi, "Ekrem İmamoğlu CHP ve İyi Parti’nin HDP ile organik bağını çok iyi anlatmış" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İmamoğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi, ''Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin gününü içim buruk bir şekilde kutluyorum'' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, ''Eli kanlı terör örgütüne destek verenlerin, YPG’ye sırtını yaslayanların, Yasin Börü ve Eren Bülbül’ü katledenlerin, Diyarbakır annelerine sağır kalanların, 13 yiğidimizi mağarada şehit edenlere tek cümle edemeyenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olmasın'' mesajını paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajına sosyal medyadan da tepki yağdı.