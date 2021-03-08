Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin (UNDP IICPSD) hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası’nın tanıtımının yapılacağı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nun ilan edileceği programa bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Koronavirüs salgını sebebiyle zirveyi bu sene hibrit bir prograbla gerçekleştiriyoruz. Değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.

"Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerdendir"

Koronavirüs salgını beşeri ilişkilerimizden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkiliyor. 2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar salgının küresel ekonomide neden olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerdendir.

"157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk"

Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk.

Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanı ile milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık.

"Türkiye büyüme oranı ile Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı"

Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır. Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı ile Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosu ile karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı sürdürülebilir kalkınma amaçları Türkiye yatırımcı haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız.

"Bu yenilikçi yaklaşımı günümüzün iş ve sosyal hayatı ile buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz"

Bu süreçte yatırımların miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal paydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı günümüzün iş ve sosyal hayatı ile buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz.

Covid-19 salgını ile birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede ayrıca etki yatırımı danışma kurulunun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gerekli desteği vereceğiz.

