TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop'un açıklamaları:

- Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye’nin yeni anayasa arayışı henüz ortadan kalkmadı, buna ihtiyaç var. Meclis’te samimi bir kararlılık olursa Türkiye’nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. pic.twitter.com/i4hnAuNdrG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2021

- (Enis Berberoğlu kararı) Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesinde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız.

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