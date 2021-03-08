13 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda; örgütün TSK ve Jandarmanın gizli ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinden sorumlu düzeyde bulunan, aralarında ankesör-sabit hatlardan ardışık olarak arananların ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu, 8 muvazzaf asker, 6 ihraç asker, 6 aktif öğretmen, içerisinde aktif öğretim görevlisi, doktor, aktif polis ve kamu kurumları ile özel sektörde çalışan şüphelilere yönelik 13 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
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