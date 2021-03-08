Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; örgütün TSK ve Jandarmanın gizli ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinden sorumlu düzeyde bulunan, aralarında ankesör-sabit hatlardan ardışık olarak arananların ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu, 8 muvazzaf asker, 6 ihraç asker, 6 aktif öğretmen, içerisinde aktif öğretim görevlisi, doktor, aktif polis ve kamu kurumları ile özel sektörde çalışan şüphelilere yönelik 13 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.