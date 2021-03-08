Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaştı.

"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" sözlerine yer veren Erdoğan, kadınların şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdikleri mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceklerini söyledi.