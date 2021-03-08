Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaştı.
"Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" sözlerine yer veren Erdoğan, kadınların şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdikleri mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceklerini söyledi.
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2021
Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. pic.twitter.com/5WvKOc0Qeo
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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