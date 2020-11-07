Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurguladı.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ayda yurt içinde 37, yurt dışında 74 olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 176 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, 128 EYP'nin de imha edildiği bildirildi.

Hudut güvenliğinin, hudut birliklerince 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

"PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirildi. Hudut birliklerinin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı/Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda son iki yıl içinde toplam 782 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu yıl içerisinde aynı alanlarda 1276 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

"410 binden fazla Suriyeli evlerine döndü"

İdlib ile ilgili olarak 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyetinin alındığına ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verildiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

"Bugüne kadar, 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde birliklerimizin güvenliği için her türlü düzenleme yapılmakta, gereken tedbirler alınmaktadır."

"Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasına destek vermeye devam edeceğiz"

Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak şunlar kaydedildi;

"Bilindiği üzere, Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'i hayatını kaybetmiş ve 404'ü yaralanmıştır. Azerbaycan Ordusu, Yukarı Karabağ bölgesinde 27 Eylül'den bugüne kadar toplam 208 köyü ele geçirmiştir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. 500 yıla varan ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız ve inançlarımız bulunan Libya'da; her zaman ifade ettiğimiz gibi amacımız, toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu yönde atılan her adım ve olumlu gelişme memnuniyetle karşılanmaktadır."

"Sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediliyor"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Oruç Reis Araştırma gemimiz Marmaris'in güneyinde kıta sahanlığımızda, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma gemimiz ise Kıbrıs adası güney batısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına verdiği ruhsat sahasında, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgemizdeki keşif ve sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.



"Var gücümüzle her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız"

İzmir'de yaşanan deprem felaketiyle ilgili olarak, "Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ivedilikle kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler süratle karşılanmıştır. Kayseri, Ankara, Erzurum, Diyarbakır'dan kalkan 10 nakliye uçağımız ile 20 sorti icra edilerek AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçları bölgeye nakledilmiştir. Bölgede konuşlu birlik ve kuruluşlarımızda can kaybı ve ciddi hasar bulunmamaktadır.

İzmir Tersanesi'nde bulunan bir PONTON depremde hasar gören Sığacık Marina'ya intikal ettirilmiş, Ayrıca, Harita Genel Komutanlığının bir uçağı ile deprem bölgesinde hasar tespiti yapılmış, araziye ilişkin veriler toplanarak ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. Mehmetçik tarafından, depremde evleri yıkılan/hasar gören vatandaşlarımız için hazırlanan çadırların kurulumu sağlanmaktadır; ilgili kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı olarak, devletimizin tüm kurumları gibi gerek duyulduğunda var gücümüzle her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız. Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin emrindeyiz.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.