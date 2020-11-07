Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlı insansız aracı havalandı, üzerinde tamamen milli imkanlarla geliştirilen keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi vurulması istenen hedefe kilitlendi, Türk mühendislerce geliştirilen ve üretimi sağlanan MAM-L füzesi başarılı bir şekilde imha etti.

Bu uçuş bugüne kadar binlerce saat havada kalıp, yüzlerce kritik hedefi başarıyla vuran Türk SİHA’ları için yeni bir dönemin ilk habercisiydi. Son dönemlerde sıkça haber olan ‘SİHA’ların sahip olduğu kameralar ve bu alanda uygulanmak istenen kısıtlamalar’ belli ki bir süre sonra tarihin tozlu sayfalarına karışacak.

[CATS,TB2 üzerinde ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.]

Siyasi bir koz olarak kullanılan parça yerlileşti

Savunma Teknolojileri Analisti Kadir Doğan, bu gelişmenin teknolojik açıdan önemli olmasının yanı sıra siyasi açıdan muhtemel yansımalarına da dikkat çekiyor.

Doğan’a göre söz konusu kamera sistemi daha önce Kanada’dan temin ediliyordu ve son dönemlerde Türkiye’nin attığı adımlar karşısında bu durum siyasi bir koz olarak öne sürülmeye başlanmıştı.

“Ben işin teknik açıdan önemi kadar bu kısmına da odaklanmak gerektiğine inanıyorum” diyen Kadir Doğan, yerli ve milli SİHA'ların bir parçada daha ‘ambargo’ kaygısından kurtulduğunu söyledi.

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan. Foto: Serhan Sevin - TRT Haber]

Teknik açıdan oldukça zor bir iş

ASELSAN tarafından üretilen CATS sisteminin donatılarına dikkat çeken Doğan, sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Kızılötesi lens ve elektro optik kamera sistemler yapılması kolay işler değil… Bu parçaları bir araya getirebilmek, beraber çalışmasını sağlayabilmek ciddi bir deneyim gerektiriyor. ASELSAN’ın bu yetkinlikte olduğunu somut bir ürünle ortaya koyabilmesi son derece değerli.

Tabii ki yıllardır bu alanda üretim yapan ülkelerin seviyesine ilk ürünle çıkmak kolay değil. Ancak Türk savunma sanayii daha önce de çok kez gösterdi ki; eğer bir ürünü yapmaya başlıyorsa kısa sürede çok hızlı yol alıyor ve alanındaki en iyilerden biri oluyor. Bunda da benzer bir süreç bekliyorum. CATS güzel bir ‘ilk adım’ oldu ve yakın gelecekte üzerine koyularak ilerleyecek.”

Videodaki bazı detaylara dikkat

CATS ile gözetlenen ve işaretlenen uçuşa dair görüntülerde dikkate değer detaylar olduğunu da aktaran Savunma Teknolojileri Analisti Doğan, şöyle devam etti:

“Görüntü akarken yer kontrol istasyonundaki görevlinin bir nokta seçebildiğini görüyoruz. Yani herhangi bir koordinat yüklenmeden, pilot istediğini noktayı parmakla seçiyor ve sistem tamamen oraya odaklanıyor. Son derece güzel bir kabiliyet.

Diğer taraftan sistemin açılıp-kapanma süreçlerine dair görüntüleri görüyoruz. Bunlar dışarıdan bakıldığında sanki kolay işler gibi algılanabilir ama arkasında ciddi mühendislikler gerektiren süreçler.

Hedefin tam isabetle vurulması önemli. Bu bize CATS’in kusursuz bir işaretleme yaptığın gösteriyor. Demek ki sistemin lazer aydınlatma podu da görevini tam anlamıyla icra etmiş.

Belki ilk ürünlerde maliyet yüksek gibi görünse de bu tür projelerde ortaya milli bir ürün koyabilmek, maliyet kaygısından çok daha önde. Kaldı ki gelecek günlerde fazla sayıda üretim söz konusu olduğunda bu maliyetler aşağı çekilecek.

Bunları üst üste koyduğunuzda Türkiye’nin uluslararası oyuncu olduğu SİHA konusunda çok önemli bir eşiği daha aştığı ve kritik bir donanımı yerlileştirdiğini görüyoruz. Bundan sonra kalan ithal parçaların yerlileşmesi için de özverili bir çalışma yapılacaktır muhakkak."