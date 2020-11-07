Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi'ni İç Anadolu'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan güzergahta yer alan Kahramanmaraş-Göksun yolundaki çalışmalar tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bölgeye kazandırılan yol, bugün düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı yol, zamandan tasarruf sağlayacak ve konforlu bir yolculuk imkanı sunacak.

[Fotoğraf: AA]

Yıllık 130,3 milyon lira tasarruf

Daha önce kullanılan güzergahta 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

Kısalan yol ve azalan süre sayesinde yılda zamandan 75,2 milyon lira, akaryakıttan ise 55,1 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf sağlanacak.

4,6 milyar liraya mal olan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer alıyor.

Yol, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşerek, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı verecek.

Yolun hizmete açılmasıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması da hedefleniyor.