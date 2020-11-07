Cihan Terzi, Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurulu kapsamında New York’ta yapılan seçimlerde aday gösterildi.

Terzi, 2021-2023 dönemi için Birleşmiş Milletler Bütçe ve İdare konularına ilişkin Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bütçe ve idare konularında birikim ve deneyim sahibi Terzi’nin bu göreve yeniden seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki etkin konumunun tezahürüdür. Görevi boyunca Terzi’nin Komite’ye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.