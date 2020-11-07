İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgedeki yaraların izini silebilmek için hem kamudan hem de özel sektörden farklı adımlar gelmeye devam ediyor.

Bir yandan yıkılan binaların enkazlarının kaldırılma işlemleri devam ederken, diğer taraftan da bölge halkının normal hayatına hızlı bir şekilde dönebilmesi için art arda farklı destek hizmetleri uygulamaya konuyor.

Sözleşmeye göre değişen şartlar var

Depremin hemen ardından bölge halkının vergi borçları, prim ödemeleri ve devlet bankalarına olan ödemelerinde sağlanan kolaylıkları özel sektörden gelen açıklamalar izledi.

Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri de başta internet olmak üzere sabit hat ve cep telefonu aboneliklerinde nasıl bir yol izleneceği oldu.

Bilindiği üzere sözleşmeler nedeniyle bu abonelikleri ceza ödemeden gerçekleştirmek pek mümkün olmuyor. Kimi operatörler ise iptal durumunda modem ve benzer araçların iadesini talep ediyor.

[Grafik: Şeyma Özkaynak - TRT Haber]

Abonelik iptal işlemlerinde kolaylık sağlanacak

TRT Haber, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, TurkNet yetkililerine depremzedelerin işlemleri hakkında nasıl bir yol izleneceğini sordu.

Vodafone yetkilileri daha önce yaşanan benzer deprem felaketlerinde olduğu gibi İzmir’deki depremin ardından da bölgedeki tüm abonelerine ücretsiz konuşma ve internet tanımlandığı bilgisini verdi. Hattı kısıtlı olan müşterilerin hatlarının da hemen açıldığı belirtilirken, depremde evi yıkılan veya hasar gören müşterilerin ‘abonelik dondurma, nakil ve iptal taleplerinde cayma bedeli yansıtmadan kolaylık sunulacağı’ kaydedildi.

Müşterilerin başvurusu yeterli olacak

Turkcell ve Türk Telekom yetkilileri de söz konusu işlemler için benzer bir yol izleyeceklerini açıkladı. Abonelerin başvurusunu yeterli kabul edeceklerinin altını çizen her iki operatör de İzmir'deki depremzedelerin iptal işlemlerinin de koşulsuz bir şekilde yerine getirileceğini bildirdi.

Talebe özel işlem mümkün

TurkNet tarafından söz konusu işlemlere verilen bilgide ise bu tip zor zamanlarda müşteri beyanının yeterli olduğu açıklandı.

“Kullanıcılarımız bize ulaşıp durumlarını anlattıklarında onların kendi durumlarına özel çözümler getiriyoruz” denilen açıklamada, bölgedeki mağdur kullanıcılardan gelecek tüm taleplerle özel olarak ilgilenileceği ve herhangi bir ceza bedeli yansıtılmadan işlemlerin tamamlanacağı belirtildi.