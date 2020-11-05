Türkiye nefesini tuttu ve İzmir’de yaşanan felaketin ardından bölgeye kilitlendi. Yüz binlerce vatandaş bölgeden gelen görüntülerle üzüldü, enkazın altından kurtarılan her can için sevindi, minik yavruların hayata tutunduğu anlarda göz yaşlarına boğuldu.

Tüm bu sürecin en önemli kahramanlarından biri de hiç şüphesiz arama-kurtarma personeli oldu. Kimisi 3 yaşındaki Elif’in küçücük parmaklarıyla tutunduğu el oldu, kimi saatlerce baş aşağı beklediği için baygınlık geçirdi, kimi de ‘Ben kendi kızımı kurtardım aslında’ diyerek oradaki çalışmaların nasıl yürütüldüğünü bizlere özetledi.

[Grafik: Şeyma Özkaynak - TRT Haber]

Kısa zamanda tam koordinasyon

Aslında tüm bu yaşananların ardında onlarca şehirden, farklı yollarla gelen binlerce personelin aynı hedef için çalışmasını sağlayan bir yapı var.

AFAD’ın 41 ilden gelen ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma timleri, itfaiye, belediye ve STK personeli… Sadece arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 2 bin 151 kişi, 297 araç, 3 TIR, 25 arama kurtarma köpeği ve Anadolu’nun dört bir yanından ihtiyaç duyulan kişi ve araçları İzmir’e taşıyan askeri kargo uçakları...

Tüm bunların yanına enkaz dışındaki alanlarda görevli personel de eklendiğinde ne kadar büyük bir organizasyonun, depremin hemen ardından kusursuz bir şekilde işletildiği daha net görülüyor.

[Arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm personeller 7/24 esasıyla büyük bir özveride çalıştı. Foto: AA]

Enkaz dışı alan için 6 binden fazla personel görevlendirildi

Türkiye her ne kadar enkaz halini alan apartmanların önünden yapılan canlı yayınlar ve oradan gelecek iyi haberlere odaklansa da AFAD başta olmak üzere çok farklı kurumlardan binlerce personel, ‘enkaz dışında kalan alanlar’ için de depremzedelere yardım etmek amacıyla görevlendirilmişti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Emniyet Genel Müdürlüğüne UMKE’den Kızılay ve Haberleşme Çalışma Grubuna kadar 12 farklı kurumda 6 bin 161 kişi, bu alanda kullanılacak 885 araçla bölgede ellerinden geleni yaptı.

Barınma planlaması saatler içinde tamamlandı

Saat 15 sularında gerçekleşen depreme hemen müdahale eden ekipler, hava karardığı saatlerde depremden etkilenen vatandaşların barınma işlemlerine dair tüm planlamaları tamamlamıştı.

Yurtların, misafirhanelerin, otellerin ve benzer yerlerin hemen kullanıma alındığı bölgede AFAD ve Kızılay çok kısa sürede 4 bin 439 çadır, 10 bin 222 yatak, 15 binin üzerinde battaniye, 9 bin 460 uyku seti, binden fazla ısıtıcı ve 4 duş/wc’yi alanda hazır hale getirdi.

[Depremzedelerin barınma ihtiyaçları da son derece hızlı ve titiz bir çalışmayla tamamlandı. Foto: AA]

370 bin kişilik yemek dağıtıldı

Depremin büyüklüğü afetzedelere sağlanan hizmetlerdeki rakamlara da yansıdı. Farklı alanlarda kurulan istasyonlarda 370 bin 145 öğün yemek dağıtılırken, 84 bin 284 içecek, 155 bin 125 ikram malzemesi ve 115 bin 186 su depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

8 binden fazla personel sahadaydı

Arama-kurtarma faaliyetleri sırasında 107 kişiyi enkaz altından kurtaran, kediden köpeğe, kuştan tavşana kadar onlarca canın daha yeniden hayata tutunmasını sağlayan kahramanlar ve arka planda görev üstlenen toplam 8 bin 312 personel ilk günden son güne kadar aynı hedef için ter döktü.

Bu süreçte bin 182 araç kullanılırken, depremzedelerin herhangi bir iletişim sıkıntısı yaşamaması için 3 farklı operatörden 39 mobil baz istasyonu bölgeye gönderildi.

Tüm bunların yanı sıra depremden etkilenen vatandaşların acil psikolojik destek alması için de 38 araç ve 452 personel görevlendirilerek, çok kısa sürede 7 bin 161 kişiye psikososyal destek hizmeti sağlandı.

[Arama-Kurtarma faaliyetlerine katılan personeller, kısa zamanda Türkiye'nin sevgisini kazandı. Foto: AA]

Hasar tespiti yapıldı, tekneler kurtarıldı

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları da son derece titizlikle yürütüldü. 256’sı ilgili bakanlıklardan olmak üzere toplam 1166 personel hasar gören yapıları incelemek üzere bölgede görevlendirildi.

Bilindiği üzere depremin ardından tsunaminin etkili olduğu bölgeler de vardı. Depremin ardından 22 tekne batarken, 23 tekne ve 1 kara aracı kurtarıldı. Yapılan çalışmalarla batan 22 tekneden 14’ü su altından çıkarılırken, karaya oturan 43 tekneden 40’ı ekiplerce kurtarıldı.