Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Solunum cihazları ihracı ön izne bağlı ürünler arasına alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ventilatör, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi solunum cihazları ve parçalarının ihracı için izin alma şartı getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 02:58
Son Haberler
- 02:50
- 02:37
- 02:25
- 02:12
- 01:56
Sıradaki Haber
Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz