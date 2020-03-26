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Solunum cihazları ihracı izne bağlandı
Ticaret Bakanlığı, solunum cihazlarının ihracını ön izne bağlı ürünler arasına aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla solunum cihazları ve parçalarının ihracı için izin alma şartı getirildi.
Koronavirüsle mücadele önlemleri çerçevesinde, bazı tıbbi ürünlere ihraacat sınırlaması getirildi.
Ticaret Bakanlığı, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliği'nde yapılan değişikliği duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne göre piyasaya sunulan ventilatör, entibasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi solunum cihazları ve parçalarının ihracı için izin alma şartı getirildi.
Tebliğde yer alan geçici ek maddeye göre de, tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmayacak.
Etiketler: yoğun bakım monitörleri Ventilatör son dakika solunum cihazları resmi gazete ihraç entübasyon tüpleri koronavirüsle mücadeleSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 03:30
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