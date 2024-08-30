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Gündem
AA 30.08.2024 19:39

SOLOTÜRK İstanbul semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği ile Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde SOLOTÜRK için Yenikapı etkinlik alanına gösteri sahnesi kuruldu.

Akşam saatlerinde hareket eden F-16'lar, megakentin semalarında çeşitli manevralar yaptı.

Yenikapı'daki programa gelen İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbullularla birlikte gösteriyi izledi. Her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlikte izleyiciler Türk bayrakları salladı.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında

İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri üzerinde süzülen uçaklar, kentin farklı noktalarından da gözlendi.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında

Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gösterinin ardından Yenikapı'daki alana gelen SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, katılımcılara hitap etti.

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30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul
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