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Gündem
AA 30.08.2024 17:09

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.15'te yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın belirlediği aday kadro şöyle;

`Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir`

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