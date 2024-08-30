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Gündem
AA 30.08.2024 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni öncesinde caminin bulunduğu alana geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamladı.

Daha sonra dua okundu ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı

Erdoğan, açılış sırasında "Mescidimizin imarında emeği geçen tüm kardeşlerimize, yüksek dereceli yöneticilerimizden mimarımızdan mühendisimizden işçisine kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah ilanihaye bu mabetlerimizle inanıyorum ki ülkemiz ihya olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı

Açılışın ardından camiye giren Erdoğan'a Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından bilgi verildi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da katıldı.

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