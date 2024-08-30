Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.08.2024 18:09

MSB, Türk Yıldızları'nın telsiz konuşmalarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde gerçekleştirdiği saygı uçuşunun kokpit içi görüntülerini ve telsiz konuşmalarını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Şanlı ordumuzun kahraman birer neferi olan korkusuz Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarımıza, tüm şehit ve gazilerimize saygılar." ifadeleri kullanıldı.


Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Anıtkabir saygı uçuşu öncesinde, kokpit içerisinde telsizden "hazır" komutlarını aldıkları ve Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş'ın, "Türk Yıldızları Anıtkabir saygı uçuşu için kalkışa başlıyoruz, hepinize iyi uçuşlar." ifadelerinin bulunduğu görüntüler yer aldı.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
20:07
Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ten tarihi başarı
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Camisi'nin açılışına katıldı
19:32
Doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
18:25
DSÖ: Gazze'de çocukların sağlığını korumak için tek çözüm ateşkes
18:01
Pazarkule Sınır Kapısı'nda 42 cins hayvan ele geçirildi
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
FOTO FOKUS
GÖKBEY'ler zafer coşkusunu Gök Vatan'a taşıdı
GÖKBEY'ler zafer coşkusunu Gök Vatan'a taşıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ