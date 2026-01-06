Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor

MGM'nin son hava tahmin raporlarından derlenen bilgilere göre, hafta başından bu yana etkili olan güneşli ve ılık hava, yerini Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasına bırakıyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında düşmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda ani düşüş

Cuma günü Marmara'nın kuzeybatısı dışında kalan tüm kesimlerde başlayacak olan yağışlar, hafta sonu İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerileyeceği belirtiliyor.

Cuma günü hava sıcaklıklarının Ankara'da 5, İstanbul'da 6, Samsun'da 10, İzmir'de 11, Adana'da 15, Diyarbakır'da 4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Hafta başından itibaren ise yağışlı sistem tüm yurtta etkili olmayı sürdürecek.

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve iç kesimlerde görülebilecek don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde de cuma günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisini artırması ve termometrelerin hızla düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel tahminlerin ve bölge bazlı uyarıların kurumun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebileceğini hatırlattı.