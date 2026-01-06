Puslu 7.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.01.2026 12:19

22 il için "sarı" uyarı: Çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda bulunan 22 il için "sarı" kodlu çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

22 il için "sarı" uyarı: Çığ tehlikesine dikkat
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır aralarında bulunduğu toplam 22 ilde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

Dik yamaçlardan uzak durulmalı

Yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı ilgili birimlerin hazırda beklediği ve vatandaşların özellikle dik yamaçlardan uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinde

Öte yandan, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji
