22 il için "sarı" uyarı: Çığ tehlikesine dikkat

Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre; Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır aralarında bulunduğu toplam 22 ilde yaşayan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

Dik yamaçlardan uzak durulmalı

Yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı ilgili birimlerin hazırda beklediği ve vatandaşların özellikle dik yamaçlardan uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinde

Öte yandan, hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.