TRT Haber 06.01.2026 10:55

Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye 1,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin’in Mut ilçesinde zeytin atığıyla Göksu Nehri’ni kirlettiği tespit edilen prina işleme tesisine 1 milyon 337 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Göksu Nehri'ni kirleten işletmeye 1,3 milyon lira ceza
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, kentin Silifke ve Mut ilçelerinden geçerek Akdeniz’e dökülen Göksu Nehri’nde çevre denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında Mut ilçesinde faaliyet gösteren bir prina (zeytin posası) işleme tesisinin, zeytin atığı içeren kirli suyu Göksu Nehri’ne deşarj ettiği saptandı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için ceza iki kat uygulandı

Kirliliğin yaşandığı bölgenin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" sınırları içerisinde yer alması nedeniyle, Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye yönelik cezai işlem artırımlı uygulandı.

Bakanlık, çevreyi kirleten tesise normal oranın 2 katı tutarında, toplam 1 milyon 337 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
