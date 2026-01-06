Puslu 7.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.01.2026 12:00

Yüzyılın Konut Projesi'ne en çok başvuru İstanbul’dan yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne en çok başvurunun 1 milyon 235 bin 169 başvuru ile İstanbul’dan olduğunu açıkladı. Bakan Kurum Ankara'dan 287 bin 094 ve İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldığını söyledi.

Yüzyılın Konut Projesi'ne en çok başvuru İstanbul’dan yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin bilgi veren Bakan Kurum,  5 milyon 242 vatandaşın başvurularının geçerli sayıldığını açıkladı.

Projeye en çok başvurunun 1 milyon 235 bin 169 başvuru ile İstanbul’dan olduğunu belirten Bakan Kurum,  Ankara’dan 287 bin 094 ve İzmir’den ise 221 bin 921 başvuru yapıldığının bilgisini verdi.

"Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibi belirlendi"

Bakan Kurum, "Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarımızı tamamladık; sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık’ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman’da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van’da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik." dedi.

İstanbul ve Ankara kura çekimlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Kurum, kura çekimlerinin ardından hızla konutların inşa sürecine başlanacağının altını çizdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Konut Projesi
OKUMA LİSTESİ