Hafif Yağmurlu 4.3ºC Ankara
AA 22.02.2026 01:31

Düzce'de kütüphanede ders çalışan gençlerin 'mehter marşı' geleneğine sürpriz destek

Düzce'de ramazan dolayısıyla sahura kadar açık olan kütüphanede, her yıl iftar sonrası mehter marşı söyleyerek kütüphaneye giren öğrenciler, bu kez belediye tarafından hazırlanan mehteran sürpriziyle karşılaştı.

Düzce'de kütüphanede ders çalışan gençlerin 'mehter marşı' geleneğine sürpriz destek
[Fotograf: AA]

Kentte ramazan ayında sahura kadar açık olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, farklı bir sürprize ev sahipliği yaptı.

İki yıldır iftar sonrası kendi aralarında mehter marşı söyleyerek toplu halde kütüphaneye giren öğrenciler için Düzce Belediyesi Mehteran Takımı ile sürpriz hazırlandı.

Mehter ekibi, bu kapsamda iftar sonrası öğrencilerden önce kütüphane içerisinde konuşlandı.

İftarın ardından her zamanki gibi kütüphaneye yönelen öğrenciler, içeri girdiklerinde canlı mehter marşıyla karşılandı.

Marşların kütüphane içerisinde yankılanmasıyla öğrenciler büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

Düzce'de kütüphanede ders çalışan gençlerin 'mehter marşı' geleneğine sürpriz destek

Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan mehter gösterisi, ramazan akşamına unutulmaz bir atmosfer kattı.

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, gençlerin oluşturduğu bu güzel geleneğe kayıtsız kalmak istemediklerini belirterek, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve ramazan coşkusunu paylaşmak amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.

Sürpriz karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan öğrenciler, etkinlik için Düzce Belediyesine teşekkür etti.

ETİKETLER
Düzce Kütüphane
