Puslu 0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.01.2026 08:25

FETÖ’ye yönelik operasyon: 20 günde 223 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı. 87’si tutuklandı, 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

FETÖ’ye yönelik operasyon: 20 günde 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik son 20 gündür polisler tarafından devam eden operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı:

"FETÖ’nün 'gizli yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87’si tutuklandı, 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

 

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor"

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı Polis Son Dakika Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu
09:29
Brent petrolün varili 61,43 dolardan işlem görüyor
09:08
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:03
Jurassic Park haklı çıktı: Sivrisinekler dinozor DNA'sı taşıyor olabilir
08:49
Bu balık açık artırmada 3,2 milyon dolara satıldı
08:20
11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 zanlı tutuklandı
Girlevik Şelalesi'nde buz tuttu
Girlevik Şelalesi'nde buz tuttu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
Bakan Fidan: Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ