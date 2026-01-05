Açık 2.1ºC Ankara
Gündem
AA 05.01.2026 22:35

İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı değerlendirmelerinin, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda izlediği güçlü, kararlı ve ilkeli duruşun yeni dönemde de aynı kararlılıkla süreceğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı birlik, dirlik ve dayanışma mesajı Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde yer alan milli iradeye, güçlü devlete ve tam bağımsız Türkiye idealine olan sarsılmaz inancı yansıtmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü göstermektedir."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bölümler de yer aldı.

 

Burhanettin Duran Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı
