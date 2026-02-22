Hafif Sağanak Yağışlı 5.2ºC Ankara
Gündem
AA 22.02.2026 09:03

Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı

Bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavları, 2-11 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) sınav duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilk kez katılacakların başvurularını 27 Şubat'a kadar, tekrar katılacakların da 23 Şubat-13 Mart tarihlerinde yapmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 27 Şubat itibarıyla hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Öte yandan serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı da 25 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınavlara katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresine girerek ön başvuru yapmaları önem taşıyor.

Resmi Gazete Ankara İstanbul İzmir
