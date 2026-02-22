Hafif Sağanak Yağışlı 5.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 22.02.2026 10:11

Diyarbakır'da kasaplara sıkı denetim

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri, 4 merkez ilçe ve Ergani'deki kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.



Ticaret Bakanlığının, NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle 4 merkez ilçe ve Ergani'de faaliyet gösteren kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi.

Toplam 377 bin 435 lira idari para cezası uygulandı

Denetimlere ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında 37 firmada 379 ürün denetlenmiştir. Kuzu eti ve türevlerini 700 lira ila 900 lira arasında satışa sunduğu tespit edilen 33 firmadan savunma istenmiştir. Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 32 firmada 264 ürün incelenmiş, 21 firmanın 95 ürününde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 377 bin 435 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Denetimler sonucunda firmalardan alınacak savunmaların ardından konu Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek.

Diyarbakır Ticaret Bakanlığı NSosyal
