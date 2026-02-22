Erzurum'da Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi açıldı

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri ile Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer alıyor.

Sergiyi ziyarete gelen vatandaşlar, özellikle kutsal emanetlerin bulunduğu bölümde duygusal anlar yaşadı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, ramazanın manevi atmosferine katkı sağlamak için böyle bir sergiyi açtıklarını söyledi.

Birçok eserin yer aldığı serginin Türkiye'de ilk kez bugün itibarıyla Erzurum'da açtıklarını dile getiren Uslu, serginin saat 13.00-23.00 arasında 3 gün boyunca açık olacağını anlattı.

Serginin içeriğine ilişkin Uslu, "Ramazanın manevi atmosferinde bu kutsal emanetler ecdat yadigarı emanetlerimizi halkımızın beğenisine sunduk. Burada 3 farklı birimden eserler bulunuyor. Hem vakıf eserleri, milli saraylardan eserler hem de kültür varlıklarından eserlerimiz var. Erzurum, maneviyat şehri. Nene Hatun, Pir Ali Baba, Alvarlı Efe, İbrahim Hakkı'nın şehri. Dolayısıyla bu serginin burada müthiş bir teveccüh göreceğini zaten düşünüyorduk. Akşamdan beri özellikle kutsal emanetlere yoğun ilgi olacağı belliydi." diye konuştu.

Ziyarete gelen vatandaşlardan Nizamettin Akçıl da sergide duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Gerçekten bu kutsal emanetler bizi çok mutlu etti ve duygulandık. Hakikaten bizi 1400 yıl öncesine götürdü. Efendimize Salat-ü Selam getirmek burada bize nasip oldu. Allah bu hizmeti yapanlardan razı olsun. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerimiz gelsinler. Ecdadımızın, efendimizin emanetlerini görsünler." ifadelerini kullandı.