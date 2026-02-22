Hafif Sağanak Yağışlı 5.2ºC Ankara
TRT Haber 22.02.2026 08:42

Meclis yeni haftaya yoğun gündemle giriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yeni haftada yoğun olacak. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. Orman vasfını yitiren arazilerdeki tapu sorunlarının çözülmesi için de yeni düzenleme Meclis'e sunulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek.

Meclis Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.
Teklifle, milli park olarak ilan edilen veya edilecek alanların sınırları ekolojik dengeyi koruyacak şekilde yeniden belirlenecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkileri genişletilecek. Ekosistemi bozanlara hapis cezası, kaçak avlananlara ise caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmek için de 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Teklif ile orman vasfını uzun yıllar önce yitiren ve fiilen yerleşime açılan yerler ile ilgili tapu sorunu çözülecek. Düzenleme ile kayıtlarda halen orman görünen bu alanlar Tapu Kadastro tarafından yeniden denetlenecek. Uygun görülürse tapunun niteliği 'genel tapu'ya dönecek.

Siyasi partilerin grup toplantıları olacak

Siyasi parti liderleri de bu hafta Meclis'te olacak. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çarşamba günü AK Parti grubuna hitap etmesi bekleniyor. 

