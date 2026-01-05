Açık 2.1ºC Ankara
Gündem
AA 05.01.2026 22:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

