Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memurumuz Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can kardeşimizi şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.