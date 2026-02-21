Açık 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 21.02.2026 13:51

Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir kamyonetin kasasına yapılan gizli bölmede 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Arsuz-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, kamyonet kasasının zeminine özel bir bölme yapıldığını ve dikkati çekmemek için üzerinin hayvan dışkısıyla kapatıldığını tespit etti.

Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

Ekiplerce açılan gizli bölmede, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Hatay Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:59
Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı
13:56
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
13:30
Makine sektörü yeni yıla ihracatını artırdı
13:28
Küresel piyasalar ABD'deki tarife gündemine odaklandı
13:23
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
13:17
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
FOTO FOKUS
TUSAŞ'tan KAAN'ın ilk uçuş yıl dönümüne özel paylaşım
TUSAŞ'tan KAAN'ın ilk uçuş yıl dönümüne özel paylaşım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ