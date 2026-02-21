Hayvan dışkısı ile kamufle edilen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Arsuz-İskenderun kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, kamyonet kasasının zeminine özel bir bölme yapıldığını ve dikkati çekmemek için üzerinin hayvan dışkısıyla kapatıldığını tespit etti.

Ekiplerce açılan gizli bölmede, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.