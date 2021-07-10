Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas’taki Sanayi Mektebi Müzesi'nin açılış töreninde müzeyle birlikte Sivas'ın turizm gelirlerini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçmişte Sanayi Mektebi olan binanın daha sonra cezaevi olarak kullanıldığını ifade eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu yapıyı doğal ve özgün mimarisine en uygun şekilde restore ederek yaşayan bir müzeye dönüştürüyoruz. Müzede Sivas'ın kültürel mirası, geleneksel el sanatlarını gösterecek uygulama atölyeleri de ziyaretçilerimiz tarafından görülmüş olacak. Bu sayede bina, ilk yapılış amacı olan 'Hamidiye Sanayi Mektebi' ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya devam edilecek. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'ndan buraya bütçe aktardık."

[Fotoğraf: AA]

“Dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye hedefliyoruz”

Şehirlerin hafızasını gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini vurgulayan Varank, bu kapsamda gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bölgesel kalkınmanın hamisi konumuna geldiğini anımsattı.

"Bölgesel kalkınma projeleriyle şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirerek dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için de illerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor, en fazla ekonomik etki oluşturacak alanlara yoğunlaşıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

Sivas'ın büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Varank, bu potansiyeli harekete geçirerek Sivaslıların refahını artıracak birçok proje uyguladıklarını ifade etti.

Sivas'a bölgenin ekonomisini canlandıracak bu projelerin yeterli olmadığını dile getiren Varank, "Daha da fazlasını bu güzel şehre kazandırmak için Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde de Sivas'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Açılış töreninde, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, müzeyi gezerek bilgi aldı.

Sultan Abdülhamit Han'a atfen yapılmıştı

Sultan Abdülhamit Han'a atfen 1902 yılında Hamidiye Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilen ve 1961 yılından itibaren cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülmüştü.