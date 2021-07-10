AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, muhalefetin erken seçim açıklamalarını eleştirdi.

"5 yıl milletin emaneti omzumuzda"

"Millet artık erken seçimle vakit kaybetmek istemiyor" diye Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de sistem değişti bunu anlamayan insanlar eski Türkiye'nin hastalıklarıyla beraber sürekli seçim diyerek, ülkenin gündemini boğmaya çalışıyorlar. Millet bize 5 yıl görev verdi 5 yıl boyunca bu milletin emaneti bizim omuzlarımızda. Kaç defa söyledik, bir daha söylüyoruz seçimler zamanında yapılacak. 1,5 yılda bir hükümet değişikliği, koalisyonlarla zaman kaybetme, siyasi kavgalar, yarışlar çok büyük bedeller ödendi. Erken seçim demek eski Türkiye'nin koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı."

"Kendi partilerindeki krizi engellemek için yapılan bir söylem"

Bülent Turan, muhalefetin amacının kendi içindeki krizleri engelleme çabası olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Sadece kendi partilerinin içindeki siyasi krizleri engellemek için sadece kendi partilerinde seçim olursa başka yere gitme imkanı ortadan kalksın diye, vekillerini tutmak için yapılan bir söylem olarak görüyorum. Seçim olacak gitmeyin listeye giremezsiniz tarzı yaklaşımla gündem belirliyorlar."

