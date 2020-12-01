Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında sözde eski yöneticilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kurucu meclisi ve yasama organı olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında sözde eski yönetecilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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