İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kurucu meclisi ve yasama organı olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında sözde eski yönetecilerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 3 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.