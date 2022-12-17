Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
[AA (Arşiv)]
Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakan Soylu, açıklamasında, "Cudi'de, terörist barınmayacak. Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine'dir. Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır. Eren Operasyonlarında Ablukada idi. 3 terörist üç sarı torba... Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık." ifadelerini kullandı.
Cudi'de, terörist— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 17, 2022
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Söylüyorum, Cudi’nin sahibi Sefine'dir.
Cudi Dağı Tuşimiya, uzun zamandır
Eren Operasyonlarında Ablukada idi.
ÜÇ TERÖRİST
ÜÇ SARI TORBA...
Kahraman Evlatlarımızın eline sağlık pic.twitter.com/JcKlQfNHqi
Etiketler: Eren Operasyonları Şırnak
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