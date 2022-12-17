Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Dünya Kupası Katar Recep Tayyip Erdoğan
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