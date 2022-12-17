Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi. Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Ali Çamlı kulüp başkanlığına seçildi.

Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, genel kurulda yaptığı konuşmada, eski başkan Berna Gözbaşı'nın kulübü ayakta tutabilmek için maddi ve manevi birçok fedakarlıkta bulunduğunu söyledi.

Bu fedakarlıkların boyutunun kendi şirketini zor durumda bırakma noktasına kadar ilerlediğini vurgulayan Özhaseki, fabrikayı yaşatacaklarını, çalışanların işini, üretimini devam ettirmesini sağlayacaklarını belirtti.

Özhaseki, yeni başkan Ali Çamlı'nın Kayseri'ye birçok hizmetinin bulunduğunu aktardı.

"Allah kolaylık versin. Böyle bir risk alıyor. Kolay bir iş değil. Aramızdan bir babayiğit bulduk. İşi rast gelsin. Ali Çamlı başkan seçildi ancak bütün şehir olarak ona destek vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Berna Gözbaşı: Bu süreçte çok fazla kaynak aktarmak zorunda kaldık

Berna Gözbaşı ise Türkiye'nin ilk kadın kulüp başkanı olmanın verdiği gururla 2 yıl boyunca Kayserispor için mücadele verdiğini anlattı.

Gözbaşı, görevi boyunca başta salgın süreci olmak üzere birçok olağanüstü durumla karşılaştığını dile getirdi.

"Bu süreçte çok fazla kaynak aktarmak zorunda kaldık. Sürekli artan kur, artan maliyetler... Sürekli olmayanı oldurmaya çalıştık. Kulübün bana olan borcu açıklandı. Bu borcun en az 3'te biri kadar da harcama limitlerini artırmak için bağışladım. Ben bunları yaparken de bir beklenti içine girmedim. Kendi firmanın reklamını yapmanın da peşinde değildim. Ben sadece aldığım görevi ve bu kulübü yaşatmayı kendime görev edindim."

"Kayserispor bizim için çok kıymetli"

Başkan Ali Çamlı ise bu zor görevi Kayseri'ye vefa borcu olduğunu düşündüğü için kabul ettiğini söyledi.

Çamlı, Kayserispor'da başkanlığın bir bayrak yarışı olduğunun altını çizdi.

"İşimizin ne kadar zor olduğunu bilmekle birlikte bize tevdi edilen bu görevin bir o kadar da şerefli ve onurlu olduğunu kesinlikle biliyoruz. Dışarıdan gazel okumak çok kolay arkadaşlar. İçine girdiğiniz zaman bu işin önemini, zor bir görev olduğunu bizzat yaşıyorsunuz. Yaklaşık altı aydır ben bu kulübün işi içerisindeyim. Kayserispor bizim için çok kıymetli. Bundan sonra kıymetli olmaya devam edecek."

Kongreye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Yönetim kurulu belirlendi

Başkan Ali Çamlı'nın yönetim kurulu asil listesinde, şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Behyan, Nurettin Açıkalın, Tufan Koç, Batuhan Samet Koç, Yücel Şahin, Erol Çetin, Veysel Serdar, Yusuf Hakan Özdemir, İlyas Yıldırım, Etem Mezgitli.

Yedek liste:

Ahmet Solak, Mehmet Baykan, Mehmet Yay, Cihan Şahin, Onur Gülener, Fatih İşçi, İsmail Eğin, Süleyman Akın, Seyit Mutier, Mustafa Altun, Savaş Balıkkuşu.