Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrfan Can, sona eren Antalya kampını değerlendirdi.

İrfan Can, kampın güzel geçtiğini anlattı.

"Hazırlık maçlarını da hazırlık maçı gibi değil lig maçı gibi geçirdik. Takım içinde güzel arkadaşlık var, bu zaten size de yansıyor. Güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum, verimli bir kamp oldu bizim için."

Kupa ve ligde yapacakları kritik maçları değerlendirmesi istenen İrfan Can Kahveci, " İyi hazırlandık, ara girmeden önceki gibi devam ederiz inşallah." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci'nin "Messi sevinci" hikayesi

Fenerbahçeli oyuncu, İtalya Seri A ekiplerinden Salernitana ile yapılan hazırlık maçında attığı gol sonrası Messi sevinci yapması ve Dünya Kupası finalleriyle ilgili de konuştu.

"Dünya Kupası'nı çok iyi bulduk. Özellikle ligler devam ederken iyi gördüm bu turnuvayı daha öncekilere göre. Messi-Ronaldo tartışması var bizim takımda. Büyük üstünlük de Messi'de. İkisine de saygı duyuyorum, ikisi de iyi oyuncular ama yetenek olarak Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın da Dünya Kupası finalinde inşallah onu kazanmış ve kupayı kaldırmış olarak görmek istiyorum. Takımda Ronaldo'yu seven Mert Hakan Yandaş'ı destekleyenler de var. Dünya Kupası maçında Messi'nin performansından sonra Mert'in sesi kısıldı. Messi, finalde de inşallah bir şeyler yapar, kupayı kazanmasını istiyorum."

Kariyer rekoru gelecek mi?

İrfan Can Kahveci, kariyerinde gol rekoru kırmasına bir gol kaldığının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Odaklanınca, maçlar konsantre şekilde gidiyor. Ona odaklanmadım açıkçası. Daha önce odaklanmıştım, kötü etkiliyor beni. Devam ederiz. Zaten oyun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım."

İrfan Can, performansındaki olumlu yöndeki değişimi neye bağladığıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Birçok şey sayabilirim size. Ben öncesinde Gençlerbirliği'nde büyük taraftara karşı oynamadım. Şanssız sakatlıklar yaşadım, şanssızlıklar oldu üstümde. Burası beni çok olgunlaştırdı, daha çok olgunlaştım, daha çok çalışmaya gayret gösterdim hocamızın gelişiyle. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Çünkü ülkemize öğreteceği çok şey var saha içi ve saha dışı. Düşünce yapısı çok şey değiştiriyor. Onun da etkisi var tabii üzerimizde. Sonuçta böyle bir performans gösterdim."

"Hep şut çalışıyorum"

Öncelikle kendi sahalarında, salı günü, Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacakları İstanbulspor maçına odaklandıklarını aktaran İrfan Can Kahveci, sonraki Trabzonspor maçı konuşmak için erken olduğunu ve o maçı da kazanmayı dilediklerini kaydetti.

İrfan Can, sol ayağını sol eli gibi kullanarak goller bulması ve asistler yapmasıyla ilgili de konuştu.

"Gerçekten çalışıyorum. Uzun yıllar da çalıştım yani. Bir iki senelik olay değil. Hep şut çalışıyorum, doğuştan gelen bir yeteneğim de var. Çocukluğumda çok maç izledim, onlar da otomatik olarak ayağıma yansıyor."

Taraftarın bu sene büyük bir destek gösterdiğini, onları yanıltmayıp iyi devam etmeyi umduklarını anlatan İrfan Can Kahveci, "Onların devamlı desteğini bekliyoruz. İnşallah sene sonu hep beraber şampiyonluğu kutlarız." dedi.

"Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir..."

Başarılı oyuncu, saha içinde pozisyonlarının değişmesi ve uyum göstermesiyle ilgili bir soruya karşılık konuştu.

"Başakşehir'den beri, oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada da devam ediyorum. Hangi pozisyonda olursam olayım bilgi olarak kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum."

Jorge Jesus ile ülkeden gitmemesi üzerine konuşup konuşmadığı sorusuna karşılık İrfan Can güldü.

"Hocamıza kalıp kalmayacağını sormadık tabii." yanıtını verdi. İrfan Can Kahveci, "Benim temennim o. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır diyorum. Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder."