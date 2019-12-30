Sinan Aygün, hafta sonu Ankara'daki ofisinde avukatları ile bir araya geldi.

İstifa kararını da bu toplantıda aldı.

Sinan Aygün hakkında rüşvet tartışmalarının ardından disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li bazı Meclis Üyelerinin, inşaatının yıkılmaması karşılığında "okul yapımı bahanesiyle" kendisinden 25 milyon lira istediklerini iddia etti. Bu iddiaları yargıya da taşıyan Aygün, suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara İl Yönetimi ise Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin ihraç istemi ile disiplin soruşturması başlattı. Aygün’den bir hafta içinde yazılı savunma vermesi istendi. Ancak Sinan Aygün, sürenin dolduğu gün, savunma yerine istifa dilekçesi yazdı.

Kaynak: TRT Haber