Eski CHP Milletvekili ve iş insanı Sinan Aygün, inşaatının yıkılmaması karşılığında kendisinden 25 milyon lira istendiği iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrı yapan Aygün, "Lütfen hemen geri kalan 79 dosyayı bir aç bakalım neler var. Bu 30 katrilyonu, benim hesabımı yaptığım gibi 950 milyon ranttan yaptıysan vay bu belediyenin haline. İnsanlar 79 tane hangi projeler mühürlenecek onun peşine düşmüş vaziyette. Üstüne basarak söylüyorum. Benim kayıtlarım mevcuttur, ben MASAK incelemesinden geçmiş bir insanım. Son 20 yılım incelendi. Sayın Yavaş bu 79 projeyi açıklamak durumunda. 79 inşaatı acaba mühürleyecek mi? Acaba yine bir okul pazarlığı var mı, onu da bilmiyorum. Ama benim başıma geldi. Ben hakkımı her zaman aramışımdır. Yapmam gerekeni yaptım ve başvurdum. Mansur Yavaş, ben ona diyorum ki ‘benden rüşvet istediler, benden para istediler. İrtikaba girer bu’ diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki 'Sinan Aygün FETÖ’cü'. Beni FETÖ’cülükle suçladı. Ve diyor ki 'suç duyurusunda bulunuyorum. Bu arsanın yüzde 50’sine el koysunlar' diyor. Arsanın zaten hepsi benim değil ki. Beni kötüye nasıl bağlamaya çalışıyor. İddia edildiği gibi, Sayın Yavaş diyor ki 'Parayı FETÖ’cülere verdi, yurt dışına kaçtı.' Bu sene 40. yılım benim. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına bir lira para yollamadım. Yurt dışında gayrimenkul almadım. Acaba Londra’da kimin evi var, kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunu araştırın bakalım. FETÖ’cülükle suçlanacak en son insan benim." dedi.

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/WEb5xrDLxm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 23, 2019

Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona veriyorum. Mansur Yavaş, burayı 550 milyon liraya benden alsın. Karşıda ODTÜ var çok yardımsever madem alsın ODTÜ’ye bağışlasın yurt yapsın burayı." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, İHA