Türk ve Rus heyetler ortak adımları ve iş birliği konularını görüşecek23 Aralık 2019 Pazartesi 07:27 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 07:33
Libya ile varılan mutabakat sonrası diplomasi trafiği hızlandı. Bu kapsamda, Türkiye'den bir heyet Moskova'ya gitti. Bugün başlayacak görüşmelerin gündeminde İdlib'den Türkiye'ye yönelik olası göç dalgası ve Libya mutabakatı var.
Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'daki temasları bugün başlayacak. Moskova'daki görüşmelerde, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı kapsamlı olarak ele alınacak. Libya'da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve iş birliği konuları da görüşülecek.
Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alıyor.
Türk ve Rus heyetlerinin temaslarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.
Kaynak: TRT Haber