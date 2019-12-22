Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetimizin bizler de ekmeğimizi yedik. Bu cemiyet ayrıştıran ve bölenlerin değil, birleştiren ve kucaklaştıranların yeri olmuştur. Bütün kalbimle inanıyorum ki bu ocak bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da milli iradenin yılmaz savunucusu olacaktır.

Milletin kalbinde karşılık bulamamış hiçbir kurum, bir süre sonra içi boş bir balon gibi sönmeye mahkumdur.

Medeniyetimizin ve kültürümüzün içinde olmayan hiçbir güç hiçbir iktidar bize şahlanışı yaşatamaz. Dünyanın ve bizim karşı karşıya bulunduğumuz yeni durumlar, yeni yöntemler geliştirmemiz şart. Kökleri sağlam olmayan ağaç, ona güçlü şekilde tutunamayan yaprak varlığını sürdüremez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medeniyetimizin ve kültürümüzün içinde olmayan hiçbir güç hiçbir iktidar bize şahlanışı yaşatamaz.https://t.co/hT07f8ttxq pic.twitter.com/n6xspqvWuK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2019

Geçmişin acı, tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için akademik programlara ağırlık vereceğiz. Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.

Geride bıraktığımız haftada 4 günlük bir yurt dışı seyahatimiz oldu.

Avrupa ülkeleri Türkiye'nin Suriye'de attığı adımları engellemek yerine enerjilerini İdlib'deki saldırıları engellemeye harcamalı. 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Biz Rusya nezdinde saldırıların son bulması gereken her çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 bin kardeşimiz son bombardımanlar sonrası göç ediyor. Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımacaktır.https://t.co/dErmoCahyG pic.twitter.com/Dc73BAzpYe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2019

Cenevre'den sonra Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'ne iştirak ettik. İlk gün 14 anlaşma imzalayarak, iş birliğimizi güçlendirdik. Tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verdik.

Hiçbir kirli senaryo bir daha ülkemizi kötü günlerine döndüremeyecek.

Kaynak: TRT Haber