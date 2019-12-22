Moskova'ya giden Türk heyet, temaslarına başlıyor22 Aralık 2019 Pazar 16:36 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 16:42
Libya ile varılan mutabakat sonrası diplomasi trafiği hızlandı. Bu kapsamda, Türkiye'den bir heyet Moskova'ya gitti. Yarın başlayacak görüşmelerin gündeminde İdlib'den Türkiye'ye yönelik olası göç dalgası ve Libya mutabakatı var.
Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'daki temasları Pazartesi başlayacak. Moskova'daki görüşmelerde, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı kapsamlı olarak ele alınacak. Libya'da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve işbirliği konuları da görüşülecek.
Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alıyor.
Türk ve Rus heyetlerinin temaslarında, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 8 Ocak'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.
Kaynak: TRT Haber