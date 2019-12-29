Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü.

Telefon görüşmesinde, önümüzdeki yıllarda Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.