Dışişleri Sözcüsü Aksoy: İngiltere'nin terör soruşturmasını memnuniyetle karşılıyoruz29 Aralık 2019 Pazar 13:26 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 13:36
İngiltere, terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristin bir yakını hakkında teröre destek suçlamasıyla soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy kararı, "Memnuniyetle karşılıyoruz" sözleri ile değerlendirdi.
İngiltere makamları, terör örgütü PKK/YPG mensubu Dan Newey adlı teröristin babası hakkında soruşturma başlattı.
Terörizme maddi destek suçlaması yöneltilen Paul Newey, soruşturma kapsamında tutuklandı.
"PKK/YPG'li teröristler ve destekçileri açısından emsal teşkil etmeli"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Kararın, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin de bir terör örgütü olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.
Sözcü Aksoy söz konusu kararın, terör örgütü PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösteren tüm teröristler ve destekçileri bakımından emsal teşkil etmesini beklediklerini vurguladı.
Kaynak: TRT Haber