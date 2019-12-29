Gündem
Tel Abyad kırsalında 39 Katyuşa roketi ele geçirildi29 Aralık 2019 Pazar 12:04 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 13:05
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Tel Abyad kırsalında 39 roket ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad kırsalında terör örgütüne ait 39 Katyuşa roketinin ele geçirildiğini belirtti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tel abyad milli savunma bakanlığı Katyuşa roketi