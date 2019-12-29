Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti.

Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurt dışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya'da yıl içerisinde beş, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu.

Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Rusya'ya 23 Ocak'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak etti.

Rusya'ya üçüncü ziyaretini Türkiye-Rusya Üstdüzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştiren Erdoğan, 27 Ağustos'ta MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı.

Yıl içinde Rusya'ya son ziyaretini 22 Ekim'de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık." dedi.

ABD'ye iki ziyaret

ABD'ye ilk ziyaretini 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere yapan Erdoğan, ikinci ziyaretini ise ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 12 Kasım'da gerçekleştirdi.

Tacikistan'a Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra G-20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya ziyarette bulundu.

Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 8 Temmuz'da da Bosna Hersek'e giderek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na iştirak etti.

Sırbistan'a yaptığı ziyarette Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ile Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne katılan Erdoğan, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı'na katılmak üzere Macaristan'a giden Erdoğan, Katar'a yaptığı ziyarette de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katıldı.

NATO Zirvesi

Aralık ayında üç yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Erdoğan, Zirve öncesinde de Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye iştirak etti.

Küresel Mülteci Forumu için İsviçre'ye ziyarette bulunan Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldı, son yurt dışı seyahatini ise 25 Aralık'ta Tunus'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı yurt dışı ziyaretlerinde resmi görüşmelerinin dışında ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.

Ağırlanan konuklar

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanını da Türkiye'de ağırladı.

Bu doğrultuda Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Ürdün Kralı II. Abdullah, Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'i yıl içinde ikinci kez Türkiye'de ağırlayan Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Konulu Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Yurt içi ziyaretler

Yurt içinde de seçim çalışmalarıyla birlikte pek çok ile ziyarette bulunan Erdoğan, bu yılki ilk ziyaretini 5 Ocak'ta İzmir'e yaptı.

Erdoğan, Ocak ayında 10, Şubat ayında 21, Mart ayında 39 ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içinde Bursa, Trabzon, Adana, Ağrı, Edirne, Şırnak, Diyarbakır, Sivas, Yozgat, Zonguldak ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 59 şehre 86 ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde yılın son ziyaretini Kocaeli'ye yaptı.

Gebze'de, 27 Aralık'ta "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılan Erdoğan, Hereke'de de vatandaşlara seslendi.

Kaynak: AA